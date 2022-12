Cuffie Corsair HS80 RGB in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Le cuffie Corsair HS80 RGB USB hanno lo stesso aspetto e lo stesso suono del modello più costoso HS80 RGB Wireless, ma a un prezzo inferiore. Le Corsair HS80 RGB USB sono costruite con la stessa eccellente qualità che ci aspettiamo dalle cuffie Corsair. I suoi componenti principali sono una miscela di alluminio lavorato e plastica spessa, e i suoi padiglioni squadrati le distinguono visivamente dalle cuffie Corsair più economiche. Acquista ora le cuffie Corsair HS80 su Amazon a soli 86,99€ invece di 129,99€

L'anello LED rosso intorno al microfono si illumina per indicare che è disattivato e anche i loghi Corsair sui padiglioni si illuminano. Il software iCUE vi permetterà di creare effetti che funzionano all'unisono tra i vari prodotti Corsair.

I padiglioni auricolari sono girevoli e consentono una vestibilità personalizzata e comoda. La schiuma memory form rivestita in tessuto traspirante è utilizzata per rendere le cuffie confortevoli anche per lunghi periodi di gioco. Tuttavia, non riescono a bloccare il rumore ambientale e non si può fare affidamento su di loro per evitare che altre persone ascoltino le vostre conversazioni, anche in ambienti tranquilli. Probabilmente non è l'opzione migliore per un posto di lavoro condiviso.

Nella parte sinistra delle cuffie si trovano un microfono fisso, un pulsante di esclusione programmabile e un controllo del volume. A causa del cavo USB-A non rimovibile, l'HS80 RGB USB è notevolmente più pesante dell'HS80 Wireless (nonostante non abbia una batteria). A causa della dipendenza da un unico cavo per la connettività, queste cuffie sono incompatibili con tutto ciò che non sia un personal computer o un Mac dotato di una docking station o di un adattatore da USB-A a USB-C. La versione macOS di iCUE offre un supporto completo per i Mac.

L'HS80 RGB USB consente di ascoltare la musica in stereo o con il Dolby Surround Sound. È possibile attivare l'audio surround con il software iCUE di Corsair. Le alte frequenze ambientali e musicali sono riprodotte fedelmente dagli enormi altoparlanti da 50 mm, e anche il contrario. L'ascolto di brani in formato FLAC ad alta definizione rivela i veri colori del supporto audio a 24 bit/96 KHz, con una chiarezza eccellente. Approfitta ora dello sconto del 33 % e acquistalo su Amazon approfittando della spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

