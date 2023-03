Cuffie Corsair HS55 in sconto del 38% su Amazon

Le Corsair HS55 Stereo sono un'ottima scelta per i giocatori alla ricerca di cuffie cablate dal prezzo accessibile. Con driver da 50 mm, la risposta audio delle cuffie è di alta qualità, anche se il design sobrio potrebbe non piacere a chi cerca cuffie appariscenti. Corsair ha curato molto la realizzazione delle HS55 Stereo, che risultano comode e aderenti grazie ai cuscinetti in memory foam e similpelle. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 79,99€.

Inoltre, l'HS55 Stereo è dotato di un adattatore/sdoppiatore per cuffie integrato che converte il segnale audio/microfono bilanciato a "3 anelli" utilizzato dalle attuali cuffie da gioco in due singoli connettori di ingresso audio/altoparlante e microfono da 3,5 mm per l'utilizzo con i computer più vecchi.

Tuttavia, il prezzo delle HS55 Stereo è ancora piuttosto elevato rispetto ad altre cuffie della stessa fascia di prezzo. È possibile trovare alternative altrettanto efficaci a un costo inferiore, come le Corsair HS60 Surround, che offrono aptica e suono surround a un prezzo leggermente superiore.

Le Corsair HS55 Stereo sono state progettate per durare a lungo, grazie alla struttura robusta e all'uso di materiali resistenti. Il microfono delle cuffie ha una risposta in frequenza piatta e un diagramma polare omnidirezionale, che riduce il rilevamento dei rumori di fondo come la pressione dei tasti. Inoltre, le cuffie sono compatibili con i PC più vecchi grazie all'adattatore/sdoppiatore per cuffie in dotazione.

Tuttavia, i bassi delle cuffie potrebbero essere troppo prominenti per la riproduzione musicale, a meno che non si utilizzi un'equalizzazione esterna per correggere lo squilibrio. In conclusione, le Corsair HS55 Stereo offrono un'esperienza di gioco di alta qualità in un design sobrio e resistente. Se cercate cuffie gaming cablate affidabili dal prezzo accessibile, le HS55 Stereo possono essere un'ottima scelta. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

