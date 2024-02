Cuffie con cancellazione del rumore: OFFERTA SHOCK valida per poche ore!

Vivi la musica come mai prima d'ora ed esplora un mondo sonoro senza limiti: con le Cuffie Soundcore Anker Q20i a soli 37,99€ hai tutta questa potenza e molto di più! Porta la tua esperienza di ascolto a un livello superiore, combinando la libertà delle cuffie Bluetooth con la potenza della cancellazione del rumore attiva ibrida.

Le cuffie Bluetooth Soundcore Q20i non sono solo un semplice accessorio audio, ma una porta verso un'esperienza sonora immersiva e coinvolgente. Con la cancellazione del rumore attiva ibrida, puoi dire addio alle distrazioni esterne e concentrarti solo sulla tua musica preferita, ovunque tu sia. Dispongono poi di un'autonomia straordinaria di 40 ore, pronte a tenerti compagnia durante le tue giornate più lunghe e movimentate.

E cosa c'è di più? Con la personalizzazione tramite app, puoi regolare facilmente le impostazioni audio secondo le tue preferenze, garantendo un'esperienza di ascolto ottimizzata per te. Vuoi amplificare i bassi per una sessione di allenamento intensa o goderti i dettagli di un brano in alta risoluzione? Con le cuffie Soundcore Q20i, hai il controllo totale del tuo suono. Inoltre, la modalità trasparenza ti consente di rimanere connesso al mondo esterno senza dover togliere le cuffie, garantendo la massima sicurezza e comodità durante gli spostamenti o le chiamate in vivavoce.

Corri subito a mettere nel carrello le cuffie bluetooth Anker a questo prezzo ridicolo di soli 37,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.