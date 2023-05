Cuffie Buetooth Ltinist X29: da oggi su Amazon OFFERTA INCREDIBILE per gli auricolari!

La comodità degli auricolari wireless in-ear nell'era moderna è fuori discussione, che ormai ci hanno facilitato la vita in più di un ambito: che sia per lavoro, che sia per l'allenamento quotidiano, o che sia per ascoltare la nostra musica indisturbati mentre viaggiamo sui mezzi pubblici. Chiaramente è un comfort enorme, che però spesso richiede anche un esborso di denaro non proprio basso. Tuttavia Amazon è sempre pronto a mostrarci delle offerte fuori di testa, e alcune occasioni sono più uniche che rare, come quella dedicata stavolta alle Cuffie Buetooth Ltinist X29.

Infatti da oggi chi vuole acquistarli su Amazon ha un'occasione niente male, dato che su Amazon le Cuffie Buetooth Ltinist X29 sono ora in offerta a soli 25,99€, con un grandissimo sconto sul prezzo di listino pari al 63%, che equivalgono a circa 44,00€.

Auricolari Bluetooth Ltinist X29: per una vita attiva!

Che cosa abbiamo di fronte con questo prodotto? Sono delle cuffie wireless dotate di un chip Bluetooth 5.3, con raggio di trasmissione che può raggiungere i 15 metri di distanza. Dopo il primo accoppiamento, basterà estrarle dalla loro custodia per effettuare l'accoppiamento in automatico. Sono disposte di una batteria longeva, fino a 15 ore di riproduzione ininterrotta, e serve solo un'ora e mezza per caricarle al massimo.

Le cuffie Bluetooth Ltinist X29 sono dotate di driver dinamici da 14.2 mm per una prestazione dei bassi migliorata, mentre il design stereo che possiede, offre un equilibrio di alti, bassi e medi per un autentico divertimento musicale.

