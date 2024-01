Cuffie bluetooth Xiaomi piccole, con audio di alta qualità e lunga batteria: SCONTO FOLLE (-45%)

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite offrono un'esperienza audio senza fili eccezionale con un design in-ear e un elegante colore bianco. La tecnologia di connettività Bluetooth 5.3 garantisce una trasmissione stabile e veloce, riducendo il consumo della batteria e minimizzando i problemi di interruzione, offrendo così un'esperienza senza interruzioni.

Con un driver dinamico dotato di un diaframma composito da 12mm, la struttura della cavità viene intensificata, riducendo efficacemente le distorsioni e offrendo un suono chiaro e coinvolgente. La batteria a lunga durata assicura 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali utilizzando la custodia di ricarica inclusa.

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono progettati per l'utente moderno, supportando la funzionalità Google Fast Pair, che consente una connessione rapida con telefoni Android quando la custodia viene aperta.

La confezione include componenti essenziali come un manuale utente, una custodia di ricarica, due auricolari, tre paia di cuscinetti per auricolari e due paia di ganci per auricolari. Leggeri e portatili, questi auricolari sono adatti per adulti di tutte le età e sono dotati di resistenza all'acqua IPX4, proteggendoli da sudore e pioggia.

Oggi, Amazon applica una promo davvero incredibile! Le cuffie bluetooth di Xiaomi, le Redmi Buds 4 Lite sono in sconto del 45% per un prezzo totale di 19€.