Cuffie bluetooth Xiaomi perfette per lo sport in MAXI SCONTO

Xiaomi riesce ad offrire sempre degli ottimi prodotti a prezzi molto accessibili, in ogni settore in cui opera

Mega sconto attivo sulle cuffie bluetooth Xiaomi

Questi auricolari in-ear Xiaomi, disponibili nel classico colore nero, sono all'avanguardia per la loro tecnologia di connettività senza fili. Dotati di bluetooth, offrono un'esperienza audio senza pari, arricchita dalla caratteristica speciale dell'audio surround.

Il cuore di queste cuffie è rappresentato dal driver dinamico da 12 mm, frutto di un'accurata sintonizzazione presso lo Xiaomi Acoustic Lab. Tale innovazione garantisce bassi potenziati e un'acustica avanzata.

Le Redmi Buds 4 sono progettate anche per un utilizzo ottimale durante le chiamate. Grazie ai microfoni ad alta sensibilità, ogni auricolare riduce in modo efficace le interferenze ambientali e il rumore di fondo, assicurando una nitidezza ottimale della voce anche in ambienti rumorosi. L'autonomia è un punto di forza di questi auricolari. Con una singola ricarica, è possibile godere fino a 5 ore di riproduzione musicale, estendibile fino a 28 ore se si utilizza la custodia di ricarica portatile inclusa.

Per quanto riguarda la resistenza, le Redmi Buds 4 sono pronte a tutto. Con il loro design elegante e professionale, sono impermeabili secondo lo standard IPX4. Ciò significa che resistono senza problemi agli schizzi d'acqua e al sudore, offrendo prestazioni affidabili sia all'aperto che in palestra. Infine, la connettività è garantita dalla tecnologia Bluetooth 5.3, che assicura un consumo energetico ridotto, una stabilità del segnale superiore e una maggiore resistenza alle interferenze.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 30% sulle cuffie Xiaomi che vengono vendute al costo totale di soli 20,99€.

