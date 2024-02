Cuffie bluetooth Xiaomi PERFETTE per jogging o lunghe passeggiate: PREZZO FOLLE

Xiaomi riesce a realizzare sempre dei prodotti di ottima qualità, proponendoli a dei prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, vengono messe in sconto del 33% le cuffie bluetooth proprio di casa Xiaomi, per un costo totale di 19,99€.

Prezzo super accessibile e competitivo per le cuffie bluetooth Xiaomi

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 sono auricolari progettati per offrire un'esperienza di ascolto superiore. Dotati di un driver dinamico da 12 mm, sono in grado di fornire bassi ottimizzati e un'acustica avanzata, garantendo un piacevole piacere d'ascolto grazie alla sintonizzazione avanzata eseguita presso Xiaomi Acoustic Lab.

Per garantire una comunicazione efficace, i Redmi Buds 4 sono dotati di cancellazione del rumore per le chiamate. Ogni auricolare è equipaggiato con un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali e il rumore di fondo, assicurando una nitidezza ottimale della voce anche in ambienti rumorosi.

Con una durata della batteria fino a 5 ore con una sola ricarica e fino a 28 ore se utilizzati con la custodia di ricarica portatile, gli utenti possono godere della musica giorno e notte senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente. Gli auricolari sono impermeabili IPX4, il che significa che hanno superato i test di impermeabilità per garantire prestazioni affidabili anche in condizioni atmosferiche avverse o durante l'attività fisica intensa.

Dotati della tecnologia Bluetooth 5.3, i Redmi Buds 4 offrono un consumo energetico ridotto, una maggiore stabilità del segnale e una maggiore resistenza alle interferenze. Anche in presenza di molti dispositivi nelle vicinanze, assicurano una trasmissione affidabile senza alcuna interferenza, fornendo un'esperienza d'ascolto senza interruzioni.

Oggi, Amazon, applica uno sconto del 33% sulle cuffie Xiaomi bluetooth, vendute al prezzo totale di 19,99€.

