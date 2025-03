Cuffie bluetooth Xiaomi con cancellazione del rumore e driver dinamico (-32%)

Xiaomi è un'azienda che riesce a garantire sempre dei prodotti di qualità a prezzi competitivi e oggi, con le promo della Festa delle Offerte di Primavera, il costo delle sue cuffie bluetooth è ancora più accessibile: sconto attivo del 32% e costo finale di 20,46€.

Offertissima Amazon: cuffie bluetooth Xiaomi ad un prezzo bassissimo

Le cuffie Bluetooth Xiaomi offrono un'esperienza di ascolto superiore grazie al driver dinamico da 12 mm, che è ancora più grande e ottimizzato rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla sintonizzazione avanzata eseguita presso il Xiaomi Acoustic Lab, i bassi sono potenziati e l'acustica perfezionata, garantendo un suono nitido e coinvolgente, ideale per tutti gli utenti, ovunque si trovino.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questi auricolari è la cancellazione del rumore per le chiamate. Ogni auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali e il rumore di fondo, garantendo una voce chiara e nitida anche in ambienti rumorosi.

La durata della batteria è sorprendente, con fino a 5 ore di utilizzo con una sola ricarica e un totale di 28 ore se utilizzati con la custodia di ricarica portatile, permettendoti di ascoltare musica senza preoccupazioni per tutta la giornata.

Le cuffie Xiaomi sono progettate per resistere anche agli ambienti più difficili, con una impermeabilità IPX4 che le rende ideali per l'uso all'aperto o durante l'allenamento in palestra, proteggendole da sudore e pioggia. Infine, con la tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie offrono un consumo energetico ridotto e una maggiore stabilità del segnale, garantendo una connessione affidabile e senza interferenze anche in ambienti affollati da più dispositivi.

Oggi, su Amazon, le cuffie bluetooth Xiaomi vengono messe in offerta con un mega sconto attivo del 32% per un prezzo totale e finale di 20,46€. Approfittane prima che scada!

