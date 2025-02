Cuffie bluetooth Sony: cancellazione del rumore e 20h di autonomia, offerta top!

Scopri il massimo comfort con le cuffie Bluetooth Sony, progettate con un design ergonomico, leggero e compatto, perfetto anche per chi ha orecchie più piccole. Il comfort prolungato ti permette di goderti la tua musica preferita senza affaticarti, per un’esperienza d’ascolto immersiva in ogni momento.

Dimentica i rumori esterni grazie alla tecnologia di eliminazione digitale del rumore, che isola perfettamente la tua musica dal mondo circostante. Se invece hai bisogno di rimanere connesso all’ambiente, la modalità Suono ambientale ti permette di ascoltare ciò che accade intorno a te senza dover togliere le cuffie.

Ogni brano prende vita con DSEE, che migliora la qualità del suono per restituire bassi profondi e voci cristalline. Grazie alla certificazione 360 Reality Audio, puoi immergerti in un’esperienza sonora coinvolgente e completamente personalizzabile tramite l’app dedicata. Le chiamate sono sempre nitide grazie alla riduzione del rumore del vento, che garantisce una trasmissione chiara della voce anche in ambienti esterni.

La connessione multipoint consente di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, senza limitazioni di compatibilità tra Android, iOS, Windows e MacOS. La batteria assicura un’autonomia fino a 15 ore con riduzione del rumore attiva e 20 ore senza, mentre la ricarica rapida e la resistenza all’acqua IPX4 le rendono ideali per l’uso quotidiano.

Oggi, su Amazon, viene applicato un super sconto del 42% sulle cuffie bluetooth Sony che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di 75,90€. Non lasciartele scappare!