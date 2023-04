Cuffie Bluetooth SCONTATE del 57% su Amazon

Questa non puoi proprio fartela sfuggire. Oggi hai la possibilità di acquistare su Amazon delle fantastiche cuffie Bluetooth con il 57% di sconto. Questo significa che le paghi molto meno della metà del costo di partenza. Le paghi solamente 29,99 euro. Ma non finisce qui perché flaggando la casella sottostante al prezzo ai la possibilità di usufruire di uno sconto ulteriore, ovvero un coupon del valore di ben 10 euro. Perciò il costo finale è di soli 19,99 euro.

Cuffie Bluetooth SUPER ECONOMICHE e super utili

Sono comodissime da indossare! Le cuffie Bluetooth in-ear sono caratterizzate da un design ultraleggero, pesano solamente 3,2 grammi, e hanno una forma che si adatta perfettamente all'interno dell'orecchio, per un'esperienza di ascolto senza alcun fastidio indipendentemente dal tempo di utilizzo.

Le cuffie, ora in promozione, sono dotate di un display digitale a LED per tenerti sempre informato sulla batteria. Inoltre ogni cuffia è dotata di un indicatore di consumo individuale. Una caratteristica davvero interessante è che la custodia delle cuffie è dotata di ricarica rapida con il cavo Tepy-C. Questi auricolari utilizzano una tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata per una connessione più rapida e una velocità di trasmissione decisamente più stabile. In questo modo puoi goderti una connessione costante e stabile anche in aree con segnale debole o complesso. Queste si connetteranno automaticamente al tuo telefono appena apri la custodia di ricarica e rimuovi le cuffie. Inoltre queste incorporano una bobina dinamica da 14.2 mm con diaframma in grafene composito in TPU, che fornisce una gamma alta e media più fine e pronunciata, producendo bassi incredibilmente potenti. In ultimo, ma non per importanza, si tratta di dispositivi impermeabili in quanto presentano un materiale nano-impermeabile unico che resiste a pioggia e sudore.

Approfitta dello sconto pazzesco del 57% + coupon sconto di 10 euro e acquista ora su Amazon le cuffie Bluetooth pagandole solamente 19,99 euro.

