Cuffie Bluetooth ORA IN OFFERTISSIMA su Amazon

Stanco dei fili che si aggrovigliano? Allora devi assolutamente scegliere un paio di cuffie Bluetooth wireless. Noi ci siamo portati avanti e ne abbiamo scelto per te un paio davvero interessante e ora anche in offerta su Amazon.

Liberati dei fili e scegli queste cuffie Bluetooth

Le cuffie proposte sono dotate di un chip Bluetooth 5.3, il cui raggio di trasmissione può raggiungere i 15 metri di distanza. Il microfono ENC ad alta definizione incorporato ti garantisce grande qualità delle chiamate e una trasmissione stabile. In pratica ti consentono di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide.

E poi utilizzano un driver dinamico a diaframma titanizzato composito da 13mm. In caso di compressione della traccia musicale originale, gli elementi ad alta frequenza che rendono il brano ricco di dettagli vanno perduti. E ancora la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine ripristina tali elementi per un audio di alta qualità ancora più vicino alla registrazione originale. Lasciarti perdersi nel suono dello studio.

A tua disposizione un comfort personalizzato e l'impermeabilità IP7. L'azienda ha riprogettato le auricolari per essere il 15% più piccole e per adattarsi perfettamente al comfort dell'orecchio. La tecnologia avanzata Wind Flow aiuta a ridurre la pressione del condotto uditivo e riduce al minimo il rumore, per darti comfort e nitidezza del suono. Le cuffie sono poi dotate di un nano rivestimento liscio che le protegge dal sudore e dalla pioggia.

Inoltre con una durata della batteria migliorata ti offrono fino a 6 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Non dovrai quindi preoccuparti di rimanere senza energia anche perché grazie all'esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED in ogni momento vedi con precisione la potenza residua delle cuffie sinistra e destra e anche della custodia di ricarica. Dopo che il primo accoppiamento togliendo gli auricolari dalla custodia di ricarica queste si accenderanno e si accoppieranno automaticamente.

Prendile ora in offerta su Amazon!

