Cuffie Bluetooth OPPO ad un INCREDIBILE METÀ PREZZO

Oppo è un'azienda fondata nel 2004 nota principalmente per la produzione di dispositivi elettronici, con particolare enfasi sui telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. Oggi Amazon applica un incredibile 50% di sconto sulle cuffie bluetooth targate proprio Oppo per un prezzo finale di soli 24,99€.

Sempre in compagnia con le cuffie bluetooth Oppo al 50% di sconto

Gli OPPO Enco Buds 2 sono cuffie wireless in-ear che offrono un'esperienza audio eccezionale per gli adulti amanti della musica. Disponibili nel classico colore nero, questi auricolari sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 per una connessione senza fili affidabile e di alta qualità. Con driver woofer da 11mm, gli Enco Buds 2 producono un audio nitido e potente, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita. La sensibilità degli altoparlanti di 101dB @ 1kHz garantisce un'ottima resa sonora.

Una caratteristica notevole di questi auricolari è la cancellazione del rumore passiva e la riduzione del rumore in chiamata AI, che migliorano la qualità delle chiamate e riducono le distrazioni sonore durante l'ascolto della musica.

La batteria degli auricolari ha una capacità di 40mAh, mentre la custodia di ricarica funge anche da power bank ed è dotata di una batteria da 460mAh, garantendo un'autonomia prolungata. Inoltre, sono IPX4 impermeabili, quindi puoi usarli in situazioni di pioggia o durante l'allenamento.

La confezione include gli auricolari Enco Buds 2, una custodia power bank e tre diverse misure di inserti in silicone per una vestibilità comoda e sicura. Questi auricolari sono compatibili con dispositivi Android e ColorOS e offrono un'opzione eccellente per chi cerca un audio di alta qualità e una connettività wireless affidabile.

Oggi Amazon applica un ghiottissimo 50% di sconto sulle cuffie bluetooth Oppo per un costo finale di 24,99€.

