Cuffie bluetooth Huawei: resistenti a polvere e acqua e con una batteria da 40 ore (-45%)

Huawei è un'azienda leader nella produzione di dispositivi tecnologici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 45% sulle sue cuffie bluetooth, le FreeBuds SE 2 che vengono vendute al costo totale e finale d'acquisto di soli 27€.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: cuffie bluetooth Huawei scontate del 45%

Le cuffie Bluetooth Huawei offrono un'esperienza d'ascolto di alta qualità, combinando tecnologia avanzata e comfort. Con una durata della batteria fino a 40 ore, queste cuffie sono perfette per chi cerca autonomia durante l'intera giornata. Basta caricare gli auricolari per 10 minuti prima di un viaggio per ottenere fino a 3 ore di riproduzione, mentre una carica completa ti garantisce fino a 9 ore di ascolto continuo. Inoltre, con le ricariche multiple in custodia, puoi arrivare fino a 40 ore di ascolto, per una lunga durata senza interruzioni.

Ogni auricolare pesa solo 3.8 g e sono progettati per garantire una vestibilità comoda e sicura, adattandosi perfettamente all'orecchio. Grazie a test su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo e analisi ergonomiche, puoi godere di un comfort ottimale durante l'uso prolungato.

Le cuffie sono dotate di connessione Bluetooth 5.3, che garantisce una sincronizzazione robusta tra suono e immagini, offrendo un'esperienza audiovisiva coinvolgente. Inoltre, gli altoparlanti delle cuffie Huawei hanno superato 26 test di affidabilità per assicurarti un audio stabile e di alta qualità in ogni situazione.

Con la certificazione IP54, queste cuffie sono resistenti a polvere e schizzi, il che le rende ideali per allenamenti intensi o passeggiate all'aria aperta, senza preoccuparsi di danneggiarle. Le cuffie Bluetooth Huawei sono perfette per chi cerca qualità audio, comfort e durabilità in ogni occasione.

