Cuffie bluetooth Huawei dalla batteria da 40 ore e resistenti a tutti a 39€: AMAZON FUORI TUTTO!

Gli auricolari del marchio Huawei promettono un'esperienza d'ascolto senza precedenti, con una durata della batteria straordinaria fino a 40 ore. La funzione di ricarica rapida permette di ottenere fino a 3 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica, ideale per prepararsi velocemente prima di un viaggio.

Una singola ricarica completa offre fino a 9 ore di ascolto, e grazie alle ricariche multiple in custodia, è possibile raggiungere un impressionante totale di 40 ore di autonomia. Questi auricolari sono progettati per offrire il massimo comfort durante l'uso, pesando appena 3.8 g ciascuno e aderendo in modo ottimale all'orecchio.

Il design è frutto di test su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo e analisi ergonomiche basate su simulazioni di indossabilità, garantendo una vestibilità eccellente per lunghi periodi di utilizzo. La connessione Bluetooth 5.3 robusta mantiene suono e immagini sincronizzati, offrendo un'esperienza audiovisiva coinvolgente e senza interruzioni.

L'altoparlante degli auricolari ha superato ben 26 rigidi test di affidabilità, assicurando una qualità audio stabile e ottimale in ogni momento. La certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi rende questi auricolari ideali per l'utilizzo durante allenamenti o passeggiate nei grandi spazi aperti.