Cuffie bluetooth con suono potente e pulito in MAXI SCONTO: 40% sul prodotto PHILIPS

Philips è un'azienda con una vasta presenza in diversi settori dell'elettronica e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 40% sulle sue cuffie bluetooth che vengono vendute al prezzo finale d'acquisto di 29,90€.

Cuffie bluetooth Philips a 29,90€: mega sconto del 40%

Gli auricolari in ear di Philips rappresentano una soluzione audio versatile, adattandosi perfettamente all'orecchio per offrire un'esperienza sonora eccellente in qualsiasi contesto. Il loro design acustico aperto consente di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante mentre si gode della propria musica.

La connessione Bluetooth di questi auricolari wireless li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi, garantendo una qualità audio impeccabile. Per quanto riguarda l'autonomia, questi auricolari offrono un notevole tempo di riproduzione di oltre 18 ore, con una singola ricarica che assicura fino a 6 ore di ascolto continuo.

La custodia di ricarica, ultrasottile e super portatile, estende ulteriormente il tempo di riproduzione di 12 ore, offrendo una soluzione ideale per chi è sempre in movimento. La resistenza all'acqua è un punto di forza di questi auricolari, progettati per adattarsi a diverse forme di orecchio e dotati di una classificazione IPX4.

I potenti driver da 12 mm garantiscono un audio eccezionale in qualsiasi condizione climatica, mentre la particolare forma a "mazza da hockey" mantiene saldamente gli auricolari in posizione durante l'uso. Le specifiche includono una custodia di ricarica sottile e portatile, nonché un cavo USB-C per una connessione comoda e veloce.

Amazon, oggi, applica uno sconto clamoroso sulle cuffie bluetooth di Philips: 40% per un prezzo finale d'acquisto pari a 29,90€. Approfittane subito!

