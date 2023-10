Cuffie Bluetooth con microfono di Philips e 18 ore di riproduzione: sconto ECCEZIONALE su Amazon

Goditi la tua musica preferita ovunque tu vada con gli auricolari Bluetooth Philips TAT2206BK/00. Questi auricolari wireless offrono un'esperienza di ascolto senza limiti, un suono di alta qualità e un comfort straordinario. Acquistale ora su Amazon a soli 44,90€.

Le cuffie sono progettate per offrire un suono eccezionale e grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi ascoltare la tua musica con dettagli nitidi e bassi profondi. Sperimenta la qualità del suono Philips.

Con una singola carica, offrono fino a 18 ore di riproduzione. Che tu sia in viaggio, in palestra o a casa, avrai abbastanza autonomia per goderti la musica tutto il giorno. Sono anche resistenti al sudore, il che li rende ideali per gli allenamenti e le attività all'aperto. Non preoccuparti del sudore o delle gocce d'acqua, questi auricolari sono pronti per qualsiasi sfida.

Con il loro design ergonomico, gli auricolari si adattano comodamente all'orecchio, offrendo un comfort straordinario anche durante le lunghe sessioni di ascolto. Non avvertirai affaticamento, nemmeno dopo ore di utilizzo.

E se ti stavi preoccupando delle chiamate vocali: sappi che sono dotati di un microfono integrato, e ciò ti permetterà di effettuare chiamate in vivavoce in modo chiaro. Potrai infatti gestirle direttamente tramite i comandi presenti sui padiglioni. Dimentica i cavi ingombranti. Con le cuffie Bluetooth di Philips, godi di una libertà totale di movimento.

Acquistale oggi approfittando dello sconto incredibile del 10% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto su Amazon.

