Cuffie bluetooth con CANCELLAZIONE DEL RUMORE in promozione SPECIALE

Cuffie Bluetooth soundcore by Anker

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie Bluetooth soundcore by Anker: audio con cancellazione del rumore e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth soundcore by Anker rappresentano il top di gamma nel loro settore ed offrono un audio eccezionale in ogni occasione.

Supportano l'ANC che automaticamente individua il rumore esterno e utilizza algoritmi avanzati per ottenere un'efficace insonorizzazione, assicurando relax e tranquillità durante l'utilizzo.

L'autonomia è straordinaria: goditi 12 ore di durata con una singola ricarica, mentre la custodia la allunga di 60 ore. Ciò vuol dire che è sufficiente per durare settimane, perfino un mese.

Questi auricolari supportano trasmettitori da 11mm per un'intensa esperienza audio, col supporto della tecnologia BassUp per bassi intensi in tempo reale. In più la cancellazione del rumore potenziata da 6 microfoni e un algoritmo AI consentono di godere di una comunicazione chiara. Sia in chiamata o in video chiamata, la tua voce viene trasmessa con chiarezza e forza.

Il modello in offerta supporta una custodia di ricarica unica che si sdoppia come supporto per il telefono, permettendoti di goderti i tuoi show a mani libere. Questo design multi funzionale migliora la tua esperienza di utilizzo soprattutto quando sei in giro ed hai bisogno del massimo comfort.

Oggi le Cuffie Bluetooth soundcore by Anker sono disponibili su Amazon a soli 48 euro grazie ad un coupon di sconto del 30% da applicare al momento dell'ordine.

