Cuffie Bluetooth Bose Quietcomfort 45 in offerta speciale su Amazon

Le cuffie over-ear wireless QuietComfort 45 con cancellazione del rumore di Bose possono offrire un'esperienza audio senza precedenti. Utilizzano la cancellazione attiva del rumore, e i microfoni interni monitorano il suono alle tue orecchie mentre quelli esterni analizzano il suono ambientale. Che si tratti di musica, podcast, film o silenzio assoluto, QuietComfort 45 saprà cosa vuoi ascoltare e creerà un'onda sonora per cancellare i rumori esterni. Un sistema a quattro microfoni offre una riduzione del rumore simile durante le chiamate e la batteria integrata può durare fino a 24 ore prima di dover essere ricaricata o convertita in un paio di cuffie cablate grazie al cavo AUX incluso. Acquistale ora su Amazon a soli 283,99€ invece di 349,95€.

Quando hai bisogno di essere più in contatto con l'ambiente che ti circonda, attiva la modalità Aware per far rientrare il mondo. I microfoni esterni assorbono il suono ambientale e lo inviano direttamente alle tue orecchie. Quando non ascolti musica, l'effetto può farti dimenticare che stai indossando le cuffie. Una serie di quattro microfoni che utilizzano la tecnologia beamforming aiuta a concentrarsi sulla tua voce durante le chiamate in vivavoce, eliminando il rumore e il vento.

Con una carica completa, le cuffie Bose QuietComfort 45 possono funzionare fino a 24 ore. Richiedono solo fino a 2 ore per ricaricarsi, ma con una ricarica rapida di 15 minuti puoi goderti fino a 3 ore di audio.

Grazie al supporto per la tecnologia multipoint, le cuffie QuietComfort 45 possono essere accoppiate con due dispositivi contemporaneamente, consentendoti di passare da uno all'altro senza problemi, se necessario. Goditi un gioco o un film sul tuo tablet e passa immediatamente al telefono per rispondere a una chiamata in arrivo. Utilizzando porte esterne e prese d'aria nei padiglioni auricolari, la struttura delle cuffie TriPort di Bose aumenta il volume pur mantenendo dimensioni complessivamente compatte.

Quando hai bisogno di stare tranquillo in casa ma vuoi comunque goderti la tua musica o i tuoi film, puoi utilizzare SimpleSync per accoppiare e trasmettere più facilmente l'audio alle tue cuffie QuietComfort 45 da altoparlanti e soundbar Bose selezionati.

L'equalizzatore attivo integrato con ottimizzazione del volume regolerà automaticamente l'equalizzazione mentre alzi e abbassi il volume, preservando il livello dei bassi e mantenendo la musica chiara, anche ad alto volume. Inoltre, l'app Bose Music ti consente di personalizzare i bassi, medi e gli alti o selezionare una delle opzioni di equalizzazione predefinite di Bose. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.