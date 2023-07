E se ti dicessi che oggi poi acquistare un fantastico paio di cuffie Bluetooth e pagarle solamente 8 euro ci crederesti? Bé faresti proprio bene a farlo perché adesso su Amazon grazie allo sconto dell'84% gli auricolari senza fili sono tuoi a soli 8,22 euro!

Il prezzo iniziale era di ben 49,95 euro ma tu ora le paghi oltre 40 euro in meno. Ma devi essere veloce perché ovviamente stanno letteralmente andando a ruba!

Solo per oggi ti costano 40 euro in meno!

Queste fantastiche cuffie wireless sono dotate di un chip Bluetooth 5.0, che può fornire stereo di alta qualità, bassi potenti e mantenere una bassa latenza durante la riproduzione o la realizzazione di video. Si collegano facilmente al tuo dispositivo fornendo un eccellente compatibilità e stabilità. Gli auricolari ti consentono di godere di una connessione stabile sia durante l'ascolto di musica che durante le chiamate.

Gli auricolari proposti utilizzano altoparlanti da 14 mm e un eccellente codec audio Bluetooth. Eccelle sia nei bassi che negli acuti, offrendoti un suono stereo 3D immersivo. E ancora il microfono HD integrato per una migliore comunicazione, ottimo per ascoltare musica, guardare video, chiamare e giocare.

La custodia di ricarica compatta di tipo C con una sola carica delle cuffie ti consente di ascoltare ben 3-4 ore ma poi prolunga l'ascolto fino a 24 ore. Gli auricolari si collegano automaticamente quando vengono estratte dalla custodia. Ti basteranno poi secondi per immergerti completamente nel mondo della tua musica preferita. Inoltre con il pulsante è possibile raggiungere facilmente diverse funzioni, come per esempio: controllare media e chiamate, andare avanti e indietro nella riproduzione, mettere in pausa, regolare il volume o ancora rispondere e rifiutare le chiamate. Infine sono dotate di rivestimento impermeabile IPX5 che protegge efficacemente le cuffie da sudore e pioggia.

Prendile adesso e le paghi solamente 8 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.