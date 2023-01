Cuffie Bluetooth 5.3 IPX 7: un'OFFERTA GIGANTESCA compare su Amazon

La comodità degli auricolari wireless in-ear è fuori discussione, dato che permettono a chiunque di vivere la vita di tutti i giorni senza dover rinunciare ad ascoltare la musica o a rispondere a delle chiamate importanti, il tutto senza la scomodità dei fili ad incombere. Tra le aziende che si sono cimentate nella produzione di prodotti del genere c'è anche Drsaec che con i suoi auricolari Bluetooth IPX 7 ha avuto un ottimo successo dal punto di vista delle performance.

Oggi i fruitori hanno un'occasione davvero da non perdere, perché potranno aggiudicarsi le Cuffie Bluetooth IPX 7 in offerta su Amazon a 20,99€, ovvero con uno sconto gigante pari al 65%, con un risparmio di circa 40 Euro per il vostro portafoglio.

Cuffie Bluetooth 5.3 IPX 7: qualità e leggerezza

Questi auricolari Bluetooth sono senza fili e in-ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere, dall'allenamento in palestra o fuori casa, allo spostamento in treno o in autobus in compagnia della musica, o rispondere a delle chiamate in momenti complicati dove reggere il vostro smartphone vicino all'orecchio con le mani risulta difficile.

La colorazione delle IPX 7 in offerta su Amazon è bianca, e sfrutta il Bluetooth 5.3 con Mic Stereo. Il pacchetto prevede anche la presenza di una custodia di ricarica, ovviamente i due auricolari, un cavo USB-C, e ovviamente una guida rapida con le istruzioni per l'utilizzo del prodotto. Non dimentichiamoci inoltre della qualità del suono, dato che le cuffie sono dotate di componenti acustici avanzati che forniscono uno stereo HiFi estremamente stabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.