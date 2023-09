Cuffie Bluetooth: 34% di sconto più 50% di coupon su Amazon, offerta imperdibile!

Per le vostri sessioni di lavoro, studio, ma anche per le vostre passeggiate o per la vostra attività fisica, il prodotto migliore per ascoltare musica, podcast, eseguire delle telefonate è sicuramente un paio di Cuffie Bluetooth: Amazon le mette in sconto del 34% e aggiunge un coupon che vi farà risparmiare un ulteriore 50% per un prezzo totale di 16,49 euro in confronto al prezzo iniziale di mercato di 49,99. Un'offerta decisamente imperdibile!

La vostra attività sportiva non è mai stata così conveniente: Cuffie Bluetooth a 16,49 euro!

Questo paio di Cuffie Bluetooth che Amazon sconta prima del 34% al quale poi aggiunge la possibilità di cumulare un coupon del 50% semplicemente spuntando la casella apposita, offrono: audio immersivo con ENC, un diaframma composito da 13 mm con un'eccellente qualità del suono per prevenire la distorsione del suono, Noise Cancellation, una velocità di trasmissione stabile e veloce che garantisce una minore latenza e un minore consumo energetico durante la trasmissione dei dati. Durata della batteria di 40 ore, controllo touch e vestibilità comoda.

Questi auricolari wireless, inoltre, possono accendersi automaticamente quando si accende la custodia di ricarica e si connettono all'ultimo dispositivo accoppiato, eliminando operazioni ingombranti e risparmiando tempo di attesa nel tentativo di eseguire delle connessioni. Presente anche il microfono che offre un ottimo suono della voce e che vi permetterà di eseguire delle telefonate con la massima qualità. Il tutto condito da quella che è la comodità generale di un prodotto wireless, adatto ad ogni occasione e facilmente utilizzabile e, soprattutto, comodo per qualsiasi situazione.

Amazon, dunque, sconta due volte questi auricolari Bluetooth: prima del 34% e poi applica un coupon del 50% per un totale di 16,49 euro piuttosto che 49,99 del prezzo di mercato originario. Non lasciatevi scappare questa interessante occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.