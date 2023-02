Cuffie ASUS TUF Gaming H3 in offerta speciale su Amazon

Sebbene le cuffie TUF Gaming H3 non sembrino esattamente un'opera d'arte, non sono nemmeno particolarmente terribili. Se siete stanchi della solita ostentazione dell'hardware da gioco, potreste apprezzare l'aspetto più sobrio di Asus. Le cuffie sono rivestite in plastica e finta pelle, il che le fa sembrare leggere ed economiche. Nonostante ciò, il collegamento dei padiglioni all'archetto tramite i terminali in alluminio è abbastanza robusto. Se volete rendere le cose un po' più vivaci, sono disponibili in una varietà di colori. Acquistalo su Amazon a soli 80,99€ invece di 99,99€.

Sebbene il design leggero delle H3 abbia una sensazione di economicità, offre un grande vantaggio: un comfort eccezionale. Esistono alcuni problemi minori di funzionalità. Poiché il microfono è fissato in modo permanente, è necessario riporlo piegandolo in modo che non si muova. Anche il cavo audio da 3,5 mm è fissato in modo permanente, quindi sostituirlo o ripararlo sarà una seccatura in futuro.

Oltre a essere molto accoglienti, le Gaming H3 hanno anche un'acustica eccellente. Nonostante la pubblicità intelligente di Asus, il suono surround 7.1 che vanta offre davvero una qualità audio eccellente. È anche dotato di un microfono straordinariamente buono. L'H3 ha un microfono non rimovibile particolarmente lungo. Molti utenti utilizzato il Mic lontano dalla bocca e questo sembra fare un lavoro fantastico sopratutto durante le chat VoIP dei giochi. Il microfono è anche in grado di cancellare molti rumori ambientali e comprimere il segnale audio per renderlo più udibile.

Le H3 sono tra le migliori cuffie da gioco che si possano trovare a un prezzo conveniente. Le cuffie si adattano perfettamente, offrono un suono eccellente e registrano un audio microfonico cristallino; inoltre, sono compatibili con quasi tutti i device elettronici che si possono utilizzare. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

