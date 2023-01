Cuffie Astro A40 TR disponibili con uno sconto del 46% su Amazon

L'A40 TR è una cuffia stereo cablata di grandi dimensioni, disponibile nei colori di base bianco e nero. È stata progettata per l'uso con console PlayStation e PC, ma può essere utilizzata anche con i successivi controller Xbox One grazie alla presa da 3,5 mm. L'A40 TR è piuttosto particolare, scegliendo un design "gamer" un po' aggressivo. Acquistalo su Amazon a soli 96,49€ invece di 179,00€.

L'archetto e i padiglioni auricolari, in particolare, sembrano piuttosto robusti e sono indicativi dell'alta qualità costruttiva complessiva. L'A40 TR, tuttavia, è per lo più in plastica e presenta alcuni componenti con bordi goffamente sporgenti che lo rendono sgradevole da tenere in mano. Inoltre, le A40 TR possono essere personalizzate con i Mod Kit (disponibili separatamente) che consentono all'utente di cambiare l'aspetto e la sensazione delle cuffie, sostituendo l'archetto e i rivestimenti dei padiglioni auricolari.

L'archetto delle cuffie può essere regolato per adattarsi alla testa dell'utente grazie a un meccanismo scorrevole incluso nei supporti laterali strutturali del dispositivo. I padiglioni auricolari e il microfono si trovano più in basso nelle cuffie e sono dotati di coperture magnetiche che, una volta rimosse, rivelano rispettivamente un design aperto o chiuso. Vale la pena notare che i cuscinetti magnetici possono essere sostituiti con altri, e il tessuto stesso impedisce a chi le indossa di surriscaldarsi e sudare eccessivamente.

Le cuffie A40 TR sono ottime per l'ascolto della musica, poiché producono un suono bilanciato che funziona bene con una varietà di stili musicali. Il microfono è utilizzabile, ma non è all'altezza degli standard elevati stabiliti dal resto delle cuffie. Quando il microfono viene posizionato troppo vicino alle labbra la voce registrata assume una qualità nasale. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

