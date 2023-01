Cuffie Astro A10 (Gen 2) sono offerte ad un prezzo imperdibile su Amazon

Chi ha un budget limitato per il gioco non si pentirà di aver investito nelle cuffie Astro A10 Gen 2. Chi non si preoccupa della scomodità dei cavi farà bene a prendere in considerazione questa opzione, poiché dispone di un microfono di alta qualità, di un suono ben bilanciato, di un design pieghevole e leggero e di molto altro. Acquistalo su Amazon a soli 47,99€ invece di 64,99€.

L'Astro A10 (Gen 2) è una versione aggiornata delle cuffie della generazione precedente che mantiene lo stesso prezzo economico. Per chi ha un budget limitato, si tratta di un'opzione conveniente per un paio di cuffie cablate di alta qualità adatte a lunghe sessioni di gioco.

Le Astro A10 Gen 2 sono un device da gioco discreto con un design minimalista. A differenza di cuffie più costose come le Corsair HS80 RGB Wireless e le Razer Kaira X, queste non hanno un'illuminazione RGB o colori molto brillanti. La sua leggerezza è un punto di forza e ti permette di giocare per lunghi periodi di tempo senza sentire alcuno sforzo sul collo. Inoltre, i padiglioni auricolari sono ben imbottiti.

I padiglioni possono essere allontanati e distanziati l'uno dall'altro senza rompere o piegare le cuffie. L'adattabilità mostrata in queste cuffie è un'ottima notizia per chiunque abbia spesso problemi a trovare la vestibilità ideale.

Non si ha l'impressione che le cuffie siano traballanti o comunque instabili, nonostante la loro struttura in plastica. A differenza dei modelli wireless, le Astro A10 Gen 2 richiedono una connessione tramite una porta da 3,5 mm e puoi usarli su un computer, la PS5 e anche su una Nintendo Switch. La mancanza di un'alternativa Bluetooth, tuttavia, può essere un’opzione non gradevole.

Non ci sono controlli sulle cuffie stesse. Il padiglione sinistro è dotato di una porta da 3,5 mm, ma si tratta solo di extra. Sul controller è presente un controllo del volume, non integrate nelle cuffie. Il microfono è fissato alle cuffie e non può essere rimosso, anche se può essere sollevato e tolto di mezzo quando non viene utilizzato. Queste cuffie hanno una qualità audio notevole per il loro prezzo e dovrebbero soddisfare i giocatori in cerca di un ambiente realistico e ben bilanciato in cui immergersi. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

