Cuffie a conduzione ossea in OFFERTA con il COUPON di settembre

Esiste un tipo di cuffie molto particolare, che rimane saldo sulla propria testa, ma che non occupa tanto spazio, quindi mantenendo la testa leggera. Stiamo parlando delle open-ear, che utilizzano degli non sulle orecchie, quindi non dei padiglioni. Comode e versatili, sono la soluzione a molti dei tuoi problemi! Da oggi, in offerta, puoi aggiudicarti questo modello con il 10% in meno.

Infatti da oggi su Amazon puoi acquistare in offerta le cuffie open-ear Bluetooth Pinetree a soli 27€, con uno sconto del 10% che verrà applicato se deciderai di utilizzare il coupon di settembre.

Audio nelle orecchie, testa leggera!

La particolarità di questo modello è che grazie al pratico archetto e alla forma delle zone auricolari, le cuffie rimarranno salde sulla tua testa senza il rischio di cadere, permettendoti di fare qualsiasi cosa mente ascolti la tua musica. L'audio viene ascoltato da te quindi tramite conduzione ossea, lasciandoti libero e in sicurezza anche in strada.

Queste cuffie open-ear Bluetooth Pinetree posseggono una batteria al litio integrata, con durata fino a ben 10 ore di ascolto. Inoltre parliamo di un prodotto resistente, e soprattutto impermeabili grado IPX4, resistenti al sudore durante la corsa o il ciclismo, e che ti faranno godere qualsiasi attività fisica all'aperto o al chiuso.

