CUCINA SENZA GRASSI con la friggitrice ad aria Philips in SUPER SCONTO (-42%)

Philips è una rinomata azienda olandese che opera in diversi settori, compresi l'elettronica di consumo e in questo settore rientra la friggitrice ad aria XXL: sconto del 42% e prezzo finale di 179,99€.

La friggitrice ad aria Philips è in super promo

La friggitrice ad aria Philips offre una versatilità eccezionale con 16 funzioni di cottura in 1, consentendo di friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare, scongelare, fermentare e altro ancora. Questo dispositivo innovativo permette di preparare pasti gustosi e nutrienti riducendo i grassi fino al 90%.

Con la possibilità di cottura a distanza, puoi collegare l'airfryer all'app NutriU e scoprire centinaia di ricette personalizzate. Grazie alla connessione WiFi, è possibile monitorare i progressi della cottura direttamente sul proprio telefono, ovunque ci si trovi.

La friggitrice ad aria presenta un cestello da 1,4 kg e un recipiente da 7,2 l, permettendo la preparazione di una vasta varietà di pasti, dalle patatine fritte alle cosce di pollo, dalle torte alle verdure grigliate.

Con il suo esclusivo design a "stella marina" e la tecnologia Rapid Air, distribuisce l'aria calda in modo uniforme per ottenere cibi croccanti all'esterno e morbidi all'interno, richiedendo poco o zero olio aggiunto. La praticità si estende alla pulizia, con parti rimovibili lavabili in lavastoviglie e un cestello QuickClean dotato di rivestimento antiaderente. Cucina in modo più veloce, risparmiando fino al 50% del tempo e fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale.

Oggi su Amazon è disponibile un sconto sulla friggitrice ad aria Philips del 42% per un prezzo finale di 179,99€.

