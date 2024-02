CUCINA PIATTI DELIZIOSI con il Forno a Microonde Candy in MAXI SCONTO su Amazon (-45%)

Il microonde con grill Candy è un elettrodomestico versatile e conveniente, progettato per semplificare la preparazione dei pasti nella tua cucina domestica. Con dimensioni compatte e un elegante colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Dotato di una capacità di 20 litri, questo microonde offre una serie di caratteristiche speciali per migliorare la tua esperienza culinaria. Tra queste, il programma scongelamento per scongelare rapidamente gli alimenti, 40 programmi automatici per una varietà di ricette deliziose, 8 funzioni di cottura per adattarsi alle tue esigenze culinarie e la funzione Autoclean che semplifica la pulizia dell'elettrodomestico.

La potenza di 700 watt assicura prestazioni affidabili e veloci, mentre il materiale in acciaio inossidabile e vetro garantisce durata nel tempo e facilità di pulizia. Tra i componenti inclusi, troverai il microonde con grill, la griglia grill, un piatto girevole da 25,5 cm, il manuale di istruzioni e il cavo connettore per l'alimentazione elettrica.

Una caratteristica interessante è la presenza di una ventola di raffreddamento, attivata dopo 2 minuti di cottura, per garantire una lunga durata all'elettrodomestico nel tempo. Inoltre, grazie all'App hOn, potrai accedere a gustose ricette di chef e food blogger, nonché a consigli di utilizzo per sfruttare al meglio le potenzialità del tuo microonde con grill Candy.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto extra large del 45% sul forno a microonde Candy che viene venduto al costo totale e finale di 88,49€.