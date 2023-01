Crucial X6: SSD portatile da 1TB a prezzo WOW (-29%)

Se hai bisogno di trasferire file dal tuo PC in modo veloce allora oggi è il tuo giorno fortunato. Torna un super sconto su Amazon e se fai presto puoi mettere nel tuo carrello l'SSD Crucial X6 da 1TB a soli 91,99 euro, invece che 129,77 euro.

Un ottimo sconto del 29% per un dispositivo di archiviazione davvero di altissima qualità con uno spazio non indifferente di ben 1TB. Non solo potrai godere di un ampio spazio di memoria ma anche di trasferimenti super veloci. Infatti gli SSD sono molto più rapidi rispetto agli hard disk e questo è dotato dell'interfaccia USB 3.2 che garantisce una velocità incredibile.

Crucial X6: SSD da 1TB super veloce a pochissimo

Questo SSD da 1TB è davvero super compatto, lo puoi tenere nel palmo di una mano. Le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto per averlo sempre con te. Lo puoi infilare tranquillamente in una tasca e usarlo all'occorrenza. Inoltre è resistente alle cadute fino a 2 metri di altezza, agli urti e alle vibrazioni.

Grazie alla sua grande versatilità potrai collegarlo a PC, Mac, Android, iPad, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. E poi riesce a trasferire i file in un lampo con una velocità di lettura fino a 800 M/s. Se il tuo PC si sta appesantendo questo SSD è sicuramente la scelta giusta. Ma anche se hai bisogno di trasferire dati da un posto all'altro frequentemente.

Insomma a questo prezzo e con queste caratteristiche non c'è dubbio che sia assolutamente un affare. Però devi fare veloce perché le unità disponibili sono poche. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo SSD da 1TB Crucial X6 a soli 91,99 euro, invece che 129,77 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.