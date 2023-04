Crucial X6 SSD Portatile 1TB: OFFERTA BOMBA su Amazon per l'SSD portatile

Con i tempi che corrono avere una memoria SSD per PC è praticamente indispensabile, perché per qualsiasi motivo necessitiamo nei nostri dispositivi di spazio e velocità allo stesso tempo. Questo significa che se non avete ancora una memoria di questo tipo, un classico Hard Disk potrebbe ormai essere obsoleto per le vostre richieste, e dovreste seriamente pensare di fare il salto di qualità. Se avete bisogno di qualcosa di questo tipo senza però rinunciare al vecchio, esiste il compromesso con le memorie SSD portatili, come quelle di Crucial, o in particolare la Crucial X6 da 1TB di cui vi parliamo oggi.

Se state cercando un prodotto del genere, sappiate che da oggi è in offerta su Amazon la SSD portatile Crucial X6 da 1TB a solo 73,18€ con un ottimo sconto del 45% sul prezzo totale di listino e un risparmio per il vostro portafoglio di circa 60,00€!

SSD portatile Crucial X6 1TB: virare verso il meglio

Si tratta di un dispositivo veloce, che con la lettura può arrivare fino a 800 MB/s, ovvero quasi 4 volte la velocità di un dico rigido standard. Come già detto questo tipo di prodotti è in grado di portare a un altro livello la vostra gestione dei dati, che si tratti di semplici archivi, di installazioni, o di file multimediali come musica, film o video.

Inoltre questa memoria SSD portatile Crucial 6X da 1TB è piccola e compatta, pesa meno delle chiavi della vostra auto ed è facilmente collegabile ai vostri PC o dispositivi mobili tramite cavo USB-C.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.