Crucial P5 Plus in offerta speciale: 40 di sconto% su Amazon grazie al Prime Day

Il P5 Plus è un SSD economico e sorprendentemente veloce di Crucial. È un degno successore, almeno in termini di prestazioni della precedente generazione. Non solo questa nuova versione è leggermente più veloce, ma offre il supporto PCIe 4 che manca alle vecchie unità. Grazie al Prime Day di Amazon puoi trovarlo a soli 70,99€ invece di 118,45€, un risparmio di circa 48 euro sul prezzo iniziale.

Il Crucial P5 Plus utilizza la tecnologia PCIe 4.0, x4 e ha un fattore di forma standard 2280 (22 mm di larghezza, 80 mm di lunghezza) impiegando il controller NAND TLC (Triple-Level Cell/3-bit) a 176 strati di Micron. L'SSD inoltre è garantito per cinque anni, oltre a essere valutato per 300 TBW (TeraBytes che possono essere scritti) per 500 GB di capacità.

Con il flash NAND TLC di terza generazione di Micron e il nuovissimo controller NVMe proprietario a sei core, il P5 di Crucial è dotato di un hardware serio che non solo lo aiuta a raggiungere grandi numeri, ma protegge anche i dati archiviati con grazie alla crittografia incorporata. Può vantare in linea generale velocità di lettura fino a 6600 MB/s secondo la casa costruttrice.

In generale, ha superato il suo predecessore di circa il 5-10%. In più è compatibile con quasi tutti i dispositivi mobili che si adattano a un'unità SSD M.2 2280 NVMe. Anche la qualità della finitura sul PCB nero del P5 è molto buona, soprattutto se confrontata con la finitura piuttosto ruvida del PCB del P2, il design dell'adesivo è pulito ed elegante.

Grazie al Prime Day di Amazon potrai acquistarlo in sconto del 40%, ma solo se sei cliente Prime. Ricordiamo inoltre che la promo scadrà il 13 luglio 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.