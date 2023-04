Crucial BX500: SSD da 1 TB a MENO di 60€ è un PREZZACCIO

Se il tuo computer è sempre più lento e i file che hai archiviato all'interno incominciano essere davvero tanti, allora puoi fare un upgrade senza spendere troppo. Ti basta andare adesso su Amazon e mettere nel tuo carrello l'SSD Crucial BX500 da 1 TB a soli 59,90 euro, invece che 83,99 euro.

Un ottimo sconto dunque del 29% che ti permette di risparmiare e soprattutto di avere un dispositivo eccezionale. Con pochissimo e in modo semplice il tuo PC o portatile diventa subito più veloce e performante. Un vero affare da non lasciarsi sfuggire.

Crucial BX500: SSD con il miglior rapporto qualità prezzo

Una delle cose che rende Crucial BX500 un ottimo acquisto e che ha un rapporto qualità prezzo eccellente. A una cifra così bassa è davvero difficile trovare un SSD così performante e con un'archiviazione da 1 TB. Con questo dispositivo potrai velocizzare l'accensione del tuo computer e migliorare notevolmente il trasferimento dei dati, che diventerà velocissimo.

Grazie all'interfaccia SATA è un fattore di forma da 2,5 pollici potrai installarlo facilmente sia in un PC che su portatile. Puoi trasferire file di qualsiasi tipo, anche i più pesanti, fino a 500 MBs. Inoltre è compatibile con Windows, Linux e Mac OS, per cui offre un'ampia versatilità.

A questo prezzo è davvero l'affare del giorno. Dovrai essere veloce perché ovviamente è un'offerta che scadrà da un momento all'altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo SSD Crucial BX500 da 1 TB a soli 59,90 euro, invece che 83,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

