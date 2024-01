Crollano i muri e vengono arginati gli ostacoli con il Ripetitore WiFi TP-Link al 27% DI SCONTO

Un ripetitore WiFi è un apparecchio molto utile per ampliare e potenziare la rete WiFi in alcune aeree della casa in cui la copertura è debole e oggi, su Amazon, il repeater targato TP-Link viene scontato del 27% e venduto a 32,99€.

Amazon lancia lo sconto del 27% sul ripetitore WiFi TP-Link

L'extender WiFi TP-Link offre un potente potenziamento alla tua connessione Internet, eliminando i fastidiosi punti morti nella tua casa o ufficio con un semplice tocco. Grazie alla tecnologia WiFi dual-band, questa estensione garantisce una connessione più veloce e stabile, offrendo una velocità di 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz. Per garantire un posizionamento ottimale, il ripetitore è dotata di un pratico indicatore della potenza del segnale, aiutandoti a trovare la posizione ideale per massimizzare la copertura WiFi. La configurazione è resa estremamente facile grazie al tasto WPS, consentendo un processo di setup rapido e senza complicazioni. In alternativa, può essere controllato con facilità attraverso l'app Tether o l'interfaccia web, offrendo un controllo intuitivo delle impostazioni. Per ampliare ulteriormente le possibilità di connessione, l'estensione WiFi TP-Link include una modalità AP integrata, permettendo di estendere la rete cablata con semplicità. I requisiti di sistema inclusi abbracciano una vasta gamma di piattaforme, tra cui Microsoft Windows, MAC OS, NetWare, UNIX, e Linux, assicurando una compatibilità flessibile. La supportata selezione di browser, tra cui Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari, rende l'esperienza di gestione della rete ancora più accessibile e conveniente. Acquista il ripetitore WiFi TP-Link in maxi offerta su Amazon! Oggi, su Amazon, è presente un'offerta con uno sconto del 27% sul ripetitore WiFi di TP-Link che viene venduto al costo totale e finale di 32,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.