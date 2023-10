Crollano i muri e crolla il PREZZO: offerta sul ripetitore WiFi per una copertura ogni stanza

Un ripetitore Wi-Fi è un dispositivo che aiuta a migliorare la copertura della rete Wi-Fi in una determinata area. Funziona rilevando il segnale Wi-Fi esistente e poi lo ripete o estende, aumentando così la sua portata. Oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime segnaliamo uno sconto del 15% sul ripetitore WiFi di casa TP-Link per un prezzo finale di 16,99€.

Rete in ogni angolo della casa con il ripetitore WiFi in offerta su Amazon

Il TP-Link TL-WA850RE è un pratico range extender Wi-Fi progettato per migliorare la copertura della tua rete wireless. Con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps sulla frequenza di 2.4 GHz, è ideale per attività come lo streaming video e il gaming online, garantendo una connessione fluida e affidabile. L'installazione è estremamente semplice, poiché il dispositivo si collega direttamente a una presa elettrica. Basta premere il tasto WPS sul tuo router principale e poi il tasto Range Extender sul TL-WA850RE per metterlo in funzione. Inoltre, dispone di una porta LAN che può essere utilizzata per collegare dispositivi Ethernet come Smart TV o decoder.

Un utile LED indicatore mostra il livello del segnale ricevuto dall'access point o dal router sorgente, consentendoti di posizionare il range extender in modo ottimale per ottenere la migliore copertura. Inoltre, il dispositivo supporta la gestione dei profili, permettendoti di portarlo con te e collegarti facilmente alle reti wireless a cui è stato precedentemente associato con una semplice pressione del tasto Pair. Il TP-Link TL-WA850RE è una soluzione pratica per estendere la tua rete Wi-Fi e migliorare la connettività in casa o in ufficio in modo semplice ed efficace.

L'offerta di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, prevede un 15% di sconto sul ripetitore WiFi TP-Link e un prezzo finale di 16,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.