CROLLANO I MURI con il ripetitore WiFi Tenda in MAXI SCONTO su Amazon

Il Ripetitor Wifi Tenda A23 rappresenta una soluzione avanzata per superare le sfide connettività, offrendo prestazioni eccezionali e una configurazione agevolata. Con uno standard di comunicazione wireless che comprende 802.11a/b/g/n/ac, e 802.11ax (Wi-Fi 6), questo dispositivo garantisce una velocità di trasferimento dati impressionante di 1500 Megabit al secondo.

Dotato di caratteristiche speciali come MU-MIMO, Access Point Mode, Guest Mode, e Accesso remoto, il Ripetitore Tenda A23 non solo amplifica il segnale Wi-Fi, ma offre anche versatilità nelle modalità di utilizzo. Il design elegante in colore bianco si integra armoniosamente nell'ambiente domestico.

Grazie alle sue antenne ad alto guadagno, questo Ripetitore Wifi 6 assicura un segnale più forte e una copertura estesa, raggiungendo una velocità concorrente dual-band fino a 1501 Mbps (5GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 300 Mbps). La facilità di configurazione è un punto di forza, con impostazioni pop-up automatiche che consentono di godere immediatamente di una connessione Wi-Fi ad alta velocità.

La modalità punto di accesso integrato offre la flessibilità di trasformare la connessione internet cablata in un segnale wireless rapido, mentre la porta Gigabit esterna assicura connessioni via cavo più veloci. Gli indicatori LED intelligenti agevolano la ricerca del miglior punto per il Wi-Fi bridge, migliorando così la qualità complessiva del segnale. Con una copertura di circa 80 metri quadri assicura un copertura molto ampia.

