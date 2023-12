CROLLA SOTTO I 400€ l'Apple Watch Series 9: AMAZON FUORI TUTTO

Apple non ha bisogno di presentazioni, così come non ne hanno bisogno i suoi dispositivi. Questo è il caso dell'Apple Watch Series 9 che viene messo in sconto del 13% per un prezzo finale di 399€.

Apple Watch Series 9 a 399€: offertona

L'Apple Watch Series 9 si presenta come il compagno essenziale per una vita più sana e potente. Dotato del nuovo chip S9, questo smartwatch offre un display superluminoso e introduce un magico modo di interagire senza toccarlo.

Nel reparto salute, l'Apple Watch Series 9 monitora il livello di ossigeno nel sangue, effettua un ECG su richiesta, notifica ritmi cardiaci irregolari, e analizza le fasi del sonno, tra cui sonno leggero, REM e profondo. Il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo contribuiscono a fornire dati completi sul benessere. Il rilevamento del ciclo e la possibilità di registrare lo stato d'animo promuovono la consapevolezza emotiva.

Come compagno di fitness, l'Apple Watch Series 9 offre un'app Allenamento con parametri avanzati per monitorare le performance e include 3 mesi gratis di Apple Fitness+. Per la sicurezza, le funzioni di rilevamento incidenti e cadute possono chiamare i soccorsi in situazioni di emergenza. Totalmente compatibile con i dispositivi e i servizi Apple

Con una vasta scelta di cinturini, quadranti e complicazioni personalizzabili, l'orologio è facile da adattare a ogni stile e umore. La robustezza incredibile con resistenza all'acqua fino a 50 metri, resistenza alla polvere certificata IP6X e la sua resistenza agli urti lo rendono un compagno affidabile in ogni situazione. Sempre in contatto con il mondo, l'Apple Watch Series 9 manda messaggi, risponde alle chiamate, ascolta musica e podcast, utilizza Siri e gestisce notifiche ovunque tu sia.

Su Amazon, oggi, l'Apple Watch Series 9 è scontato del 13% e venduto alla cifra finale di 399€.

