CROLLA SOTTO I 100€ il prezzo di OPPO A16 in occasione delle offerte Black Friday

OPPO è un'azienda specializzata nella produzione di dispositivi elettronici, con particolare enfasi sugli smartphone. Oggi, su Amazon, in occasione delle offerte per il Black Friday, è disponibile uno sconto sull'OPPO A16 del 23% per un costo finale di soli 99,90€.

OPPO A16 a 99,90€: un super affare!

L'OPPO A16 è uno smartphone che si distingue per le sue potenti funzionalità fotografiche e l'impressionante durata della batteria. La fotocamera di questo dispositivo vanta una Tripla Fotocamera AI da 13MP, che consente di catturare immagini dettagliate e ricche di colore. Inoltre, la fotocamera frontale da 8MP offre la possibilità di scatti perfetti per selfie di alta qualità. Il LED posteriore, dotato di un sensore di temperatura, contribuisce a ottimizzare la resa cromatica delle immagini.

Con una batteria robusta da 5000mAh, l'OPPO A16 assicura un'esperienza di utilizzo prolungata, ideale per chi è sempre in movimento. La ricarica rapida da 10W consente di ridurre i tempi di inattività, mantenendo il dispositivo pronto all'uso in breve tempo.

Le funzionalità di sblocco offerte dall'OPPO A16 sono altrettanto impressionanti, con opzioni di riconoscimento facciale e sblocco tramite impronta laterale. Queste opzioni garantiscono un accesso sicuro e conveniente al dispositivo.

Il modello A16 si presenta con una generosa capacità di memoria interna da 32 GB e 3 GB di RAM, fornendo spazio sufficiente per archiviare app, foto e altri contenuti. Con uno schermo ampio da 6,52 pollici, l'OPPO A16 offre un'esperienza visiva coinvolgente, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione online.

Oggi, in occasione della settimana del Black Friday, l'OPPO A16 è in sconto del 23% per un costo finale di 99,90€. Approfittane subito!

