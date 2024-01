CROLLA SOTTO I 1000€ il prezzo di iPhone 15 Plus: MAXI SCONTO Amazon

L'iPhone 15 Plus si posiziona come un dispositivo all'avanguardia, offrendo prestazioni e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, il dispositivo offre una luminosità eccezionale.

Il design innovativo di iPhone 15 Plus si distingue per la sua robustezza, con una costruzione in vetro a infusione di colore e alluminio. La parte frontale in Ceramic Shield è progettata per essere più resistente di qualsiasi vetro per smartphone, rendendo il dispositivo a prova di schizzi, gocce e polvere.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica consente di catturare immagini ad altissima risoluzione, garantendo dettagli splendidi. La modalità ritratto di nuova generazione offre ritratti più dettagliati e con colori intensi, permettendo anche di regolare la messa a fuoco dopo lo scatto.

Al cuore si iPhone 15 Plus c'è il potente chip A16 Bionic, che offre prestazioni ultraveloci e abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale e le transizioni fluide della Dynamic Island. La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare il Mac o l'iPad, e permette anche di utilizzare l'iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods. Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo offre funzioni innovative come l'SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Oggi, Amazon, ti fa risparmiare sul tuo prossimo iPhone 15 Plus mettendolo in sconto del 12% e vendendolo al costo finale di 999€. Approfittane subito!