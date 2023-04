Non ci sono aggettivi per descrivere l'offerta attiva in queste ore su Amazon e riguardante lo Smart TV LG 4K 48" (modello OLED48C24LA). Sì perché il gigante di Seattle ti permette di risparmiare addirittura 634€ sull'acquisto di uno dei migliori televisori intelligenti oggi sul mercato. Grazie alla promo, l'investimento richiesto è di 1.065€ (anziché 1.699€) e puoi pagare anche in 12 rate da 88,78€ senza interessi.

Smart TV LG 4K OLED da 48": impossibile resistere allo sconto di oltre 630 euro su Amazon

Come spiega LG, lo Smart TV OLED evo della serie C2 con processore sinergico α9 Gen 5 spinge la qualità OLED su nuovi livelli, grazie all'elaborazione delle immagini su oltre 5000 zone indipendenti. Questo televisore, poi, è l'ideale per il gaming di ultimissima generazione (quindi PlayStation 5, Xbox Series X e PC) supportando il 4K fino a 120fps su 4 porte HDMI 2.1@48Gbps compatibili con VRR, NVIDIA, G-Sync e AMD FreeSync.

Il design del gioiello di LG è minimale, con bordi ultra-sottili. La cornice sembra sparire, tanto da farti immergere nella immagini senza la minima distrazione. A proposito delle immagini, la tecnologia OLED evo è portentosa e lavora con il processore sinergico α9 Gen 5. Quest'ultimo, grazie agli algoritmi di deep-learning dell'AI progressiva riconosce le scene e ottimizza i contenuti. C'è da poi da segnalare il sistema Dynamic Tone Mapping Pro, che elabora i colori su 5.000 zone del fotogramma, così da regalare contenuti HDR più dettagliati e realistici.

Per quanto riguarda il sistema audio, invece, lo Smart TV di LG è arricchito con l'AI Sound Pro con surround virtuale a 7.1.2.

C'è infine il lato smart, possibile grazie al sistema operativo webOS 22. È piattaforma completa, agile e super fluida. Le app per l'intrattenimento ci sono tutte, da Netflix a Apple TV+, da Prime Video a Disney+, da DAZN a RaiPlay. C'è davvero l'imbarazzo dello scelta, te ne accorgerai subito. Ah quasi dimenticavo, lo Smart TV integra sensori che sono in grado di riconoscere i comandi vocali e potrai chiedere l'aiuto di Google Assistant e Alexa (ma non manca il supporto ad AirPlay di Apple e ad Apple HomeKit).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.