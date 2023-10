CROLLA IL PREZZO di Xiaomi Redmi Note 11 Pro per la Festa delle Offerte Prime

Xiaomi è un'azienda cinese di tecnologia fondata nel 2010. È diventata famosa per la produzione di smartphone, dispositivi per la casa intelligente e una varietà di altri prodotti elettronici. In occasione della Festa delle Offerte Prime è possibile trovare su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro in sconto del 24% e un prezzo finale di 229,90€.

Lo sconto sullo Xiaomi Redmi Note 11 pro lo rende un best buy!

Il Redmi Note 11 Pro 5G è un smartphone che offre una straordinaria esperienza fotografica grazie alla sua configurazione a tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale da 108 MP cattura immagini vivide e dettagliate, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP allarga la prospettiva con un ampio angolo di visione. Inoltre, un obiettivo macro da 2 MP cattura dettagli ravvicinati in modo sorprendente. La fotocamera frontale da 16 MP è perfetta per selfie chiari e naturali. Questo telefono è alimentato da un processore Snapdragon 695 e offre prestazioni fluide con il supporto 5G.

La batteria da 5.000 mAh si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia di ricarica turbo da 67 W. Il dispositivo vanta un ampio display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici con un refresh rate di 120 Hz, offrendo un'esperienza visiva fluida e senza ritardi. Inoltre, il Redmi Note 11 Pro 5G offre un suono stereo coinvolgente grazie ai suoi doppi altoparlanti super lineari. Infine, il supporto di Alexa permette di utilizzare il telefono in modalità "mani libere" per diverse attività, tra cui acquisti su Amazon e interazioni vocali. In sintesi, questo smartphone unisce potenza, prestazioni fotografiche eccezionali e funzionalità avanzate in un design moderno e accattivante.

Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 24% lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro ad un prezzo finale di 229,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.