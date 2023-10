Crolla il prezzo di Xiaomi Redmi Note 11 Pro+: OFFERTONA

Xiaomi è un'azienda cinese specializzata nella produzione di dispositivi elettronici e prodotti per la tecnologia. Oggi Amazon prepara un'allettante offerta sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+: 22% di sconto per un prezzo finale di 350,47€.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ cala di prezzo con l'offerta di Amazon

Il Redmi Note 11 Pro+ 5G è un dispositivo all'avanguardia che offre una combinazione di caratteristiche sorprendenti. La sua straordinaria velocità di ricarica da 120 W consente di riportare una batteria da 4.500 mAh al 100% in soli 15 minuti, rendendo la ricarica rapida e sicura grazie alle pompe a doppia carica e alle 40 funzioni di sicurezza. La fotocamera principale da 108 MP con sensore Samsung HM2 e tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 garantisce immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, le fotocamere ultra grandangolare e macro offrono versatilità nella cattura di immagini.

Questo smartphone vanta anche doppi altoparlanti SOUND BY JBL per un audio straordinario senza l'uso di hardware aggiuntivo, grazie a Dolby Atmos. Con il processore MediaTek Dimensity 920 abilitato al 5G e il processo a 6 nm, il dispositivo offre prestazioni elevate e una durata della batteria migliorata. Il suo design elegante con bordo piatto e vetro su entrambi i lati, protetto da Corning Gorilla Glass 5, è disponibile in tre affascinanti colori: Graphite Grey, Forest Green e Star Blue. Il Redmi Note 11 Pro+ 5G rappresenta una combinazione di potenza, fotografia di qualità e design sofisticato, rendendolo un'opzione allettante per gli utenti che cercano un dispositivo all'avanguardia.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 22% sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ per un prezzo d'acquisto finale pari a 350,47€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.