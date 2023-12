CROLLA IL PREZZO di XBOX SERIES X, la console più potente sul mercato in OFFERTA su Amazon

Xbox Series X, la console di punta di Microsoft è la più potente sul mercato delle console di gioco. Oggi, su Amazon, è presente un ottimo sconto del 28% che ne fa scendere ben sotto i 400€ per un costo finale di 393,49€.

Xbox Series X ad un prezzo super competitivo con la promozione Amazon

La Xbox Series X si afferma come la console Xbox più veloce e potente mai creata, offrendo un'esperienza di gioco straordinaria. Con una potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop, la console si distingue grazie a caratteristiche come il DirectX Raytracing, un'unità SSD personalizzata e il supporto per il gioco in 4K.

Il bundle include tutto il necessario per iniziare l'avventura di gioco: la console Xbox Series X, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA. Con la funzionalità Quick Resume e i tempi di caricamento ultraveloci, la console sfrutta al massimo ogni istante di gioco, supportata dalla potente Xbox Velocity Architecture che consente fino a 120 fps.

Inoltre, l'aggiunta di Xbox Game Pass Ultimate offre l'opportunità di giocare in modalità multiplayer online e l'accesso a un ricco catalogo di oltre 100 giochi di grande qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator il giorno del lancio.

L'esperienza di gioco è ulteriormente potenziata dall'unità SSD NVMe personalizzata, che riduce i tempi di caricamento e aumenta la frequenza dei fotogrammi, garantendo un'ottimale esecuzione di giochi di grandi dimensioni.

Un'offerta davvero sensazionale: Xbox Series X è in sconto del 28% su Amazon per un costo totale di 393,49€. Approfittane subito!

