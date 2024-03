CROLLA il prezzo di iPhone 15: risparmia 160€ con lo sconto Amazon

La nuova serie di iPhone ha riscosso un enorme successo fin dalla prima pubblicazione e oggi, su Amazon, è disponibile ed è presente uno sconto del 16% sull'iPhone 15 che viene venduto al prezzo totale di 819€.

Super opportunità: iPhone 15 al 16% di sconto su Amazon

L'iPhone 15 di Apple offre un'esperienza rivoluzionaria con tecnologia all'avanguardia. Equipaggiato con iOS e tecnologia cellulare 5G, garantisce connessioni rapide e affidabili su tutti i vettori wireless. La capacità della memoria da 128 GB assicura spazio sufficiente per foto, video e altro ancora.

Con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, l'iPhone 15 offre una visualizzazione luminosa e nitida, migliorata dal nuovo design in vetro a infusione di colore e alluminio, resistente a schizzi, gocce e polvere. La fotocamera principale da 48 MP cattura immagini dettagliate, mentre i ritratti di nuova generazione permettono di personalizzare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Il potente chip A16 Bionic offre prestazioni ultraveloci, supportando funzioni avanzate come la fotografia computazionale e le transizioni fluide della Dynamic Island. La connettività USB-C consente di caricare altri dispositivi Apple e offre la possibilità di utilizzare l'iPhone 15 anche per ricaricare Apple Watch o AirPods.

Le funzioni di sicurezza, come l'SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, assicurano la protezione degli utenti in situazioni di emergenza. Con un design innovativo e funzionalità all'avanguardia, l'iPhone 15 si conferma come uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato, unendo prestazioni eccezionali e sicurezza avanzata in un'unica soluzione completa.

Amazon, oggi, applica uno sconto sul prodotto di punta di casa di Apple, iPhone 15, il top di gamma del panorama degli smartphone, viene scontato del 16% e viene venduto al costo totale e finale di 819€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.