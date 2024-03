CROLLA IL PREZZO di iPhone 15: maxi sconto attivo su Amazon

iPhone 15 rivoluziona il concetto di connettività e funzionalità avanzate. Con la sua tecnologia cellulare 5G e la rete wireless Wi-Fi, ti mette sempre un passo avanti nel mondo della comunicazione. Ma le innovazioni non si fermano qui. Il design è una perfetta fusione di resistenza e eleganza.

Realizzato con vetro a infusione di colore e alluminio, è a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale, grazie alla tecnologia Ceramic Shield, offre una protezione superiore, rendendola più resistente rispetto a qualsiasi altro vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici non solo regala un'esperienza visiva immersiva, ma è anche fino a due volte più luminoso in piena luce solare rispetto al predecessore.

La fotocamera porta l'esperienza fotografica a un livello completamente nuovo. Dotata di una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x, cattura immagini dettagliate e mozzafiato. La funzione ritratti di nuova generazione garantisce scatti ancora più dettagliati e vibranti, consentendo anche di regolare la messa a fuoco dopo lo scatto con un semplice tocco.

Al cuore di questo straordinario dispositivo c'è il potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni ma abilita anche funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e la fluidità delle transizioni sulla Dynamic Island. Inoltre, grazie alla sua efficienza energetica, la batteria dura tutto il giorno. La connettività USB-C rappresenta un'altra importante innovazione, consentendo di utilizzare lo stesso cavo per caricare diversi dispositivi, dall'iPhone al Mac o all'iPad.