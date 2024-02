CROLLA IL PREZZO di iPhone 15 con il CODICE SCONTO eBay

L'iPhone 15 di Apple rappresenta l'apice dell'innovazione e della tecnologia, offrendo una serie di funzioni avanzate e un design elegante e resistente. Dotato della tecnologia cellulare 5G e di una capacità di memoria di 128 GB, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni di alto livello e connettività ultra veloce con tutti i vettori wireless.

Il suo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità eccezionale, due volte superiore rispetto al suo predecessore, garantendo una visione chiara anche sotto la luce diretta del sole. Il design innovativo, realizzato con vetro a infusione di colore e alluminio, rende l'iPhone 15 resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere, con la parte anteriore protetta dal robusto Ceramic Shield.

La fotocamera principale da 48 MP con teleobiettivo 2x cattura immagini straordinariamente dettagliate, mentre la modalità Ritratti di nuova generazione consente di scattare foto con dettagli intensi e una messa a fuoco regolabile anche dopo lo scatto.

Il potente chip A16 Bionic garantisce prestazioni ultraveloci, consentendo funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate, mantenendo nel contempo un'eccellente efficienza energetica. La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare l'iPhone 15, il Mac e l'iPad, offrendo una maggiore comodità e flessibilità.

