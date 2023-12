CROLLA IL PREZZO di iPhone 14: SCENDE SOTTO I 700€ con il 20% di sconto

L'iPhone 14 si presenta come uno smartphone di ultima generazione nonostante l'uscita del suo fratello minore (iPhone 15), abbracciando tecnologie all'avanguardia e funzionalità avanzate. Il dispositivo, compatibile con tutti i vettori wireless, opera con il sistema operativo iOS 16, garantendo un'esperienza utente fluida e innovativa.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una visualizzazione straordinaria, arricchendo l'esperienza visiva degli utenti. La capacità di memoria generosa di 128 GB assicura spazio sufficiente per app, foto e video. L'iPhone 14 è alimentato dal potente chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni fulminee e supporta le reti cellulari 5G ultrarapide.

La robustezza è garantita grazie a caratteristiche come il Ceramic Shield e la resistenza all'acqua, che posizionano iPhone 14 in uno status d'avanguardia nel settore per quanto riguarda la durabilità. La batteria del dispositivo offre fino a 20 ore di riproduzione video, garantendo un utilizzo prolungato durante la giornata.

Il sistema di fotocamere avanzato permette scatti più belli in ogni condizione di luce, mentre la modalità Azione e la modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps arricchiscono le opzioni creative degli utenti. La funzione di sicurezza biometrica con riconoscimento delle impronte digitali assicura un accesso sicuro e conveniente al dispositivo.

La promozione di Amazon su iPhone 14 è molto allettante e interessante: lo sconto attivo è pari al 20% e il costo finale del prodotto è fissato sui 699€. Un vero affare da non lasciarsi scappare!