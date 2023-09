CROLLA IL PREZZO di iPhone 14 Pro: ora è più accessibile!

Dopo l'annuncio dei nuovissimi iPhone 15, molti sono i prodotti Apple della precedente generazione ad essere andati in sconto. Apple è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni e dunque è abbastanza superfluo sottolineare come, anche i prodotti delle precedenti generazioni sono ancora oggi dei top di gamma. Soprattutto se poi, ad essere soggetto a sconto, è un prodotto uscito al massimo un anno fa, come iPhone 14 Pro che viene messo in sconto su Amazon del 13% e raggiunge un prezzo di 1099,00€.

L'offerta di Amazon su iPhone 14 Pro è super!

iPhone 14 Pro offre un'esperienza incredibile con il suo display Super Retina XDR da 6,1" sempre attivo e la tecnologia ProMotion, che garantisce una visualizzazione fluida e reattiva. La fotocamera principale da 48MP offre una risoluzione fino a 4 volte superiore, catturando dettagli straordinari nelle tue foto. La modalità Cinema ti consente di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantendo una qualità cinematografica alle tue riprese. La modalità Azione offre riprese stabili e senza sbalzi per catturare momenti ad alta intensità.

L'innovativo rilevamento incidenti è una tecnologia salvavita, chiamando i soccorsi in caso di emergenza. La batteria dura tutto il giorno, offrendo fino a 23 ore di riproduzione video. Con il potente chip A16 Bionic e le reti cellulari 5G ultrarapide, hai prestazioni di primo livello. La robustezza è garantita da Ceramic Shield e dalla resistenza all'acqua. Inoltre il nuovo iOS 17 offre nuove modalità di comunicazione e condivisione, rendendo il tuo iPhone ancora più personalizzato e versatile. Il tutto con un'offerta molto competitiva.

iPhone 14 Pro, dunque, viene messo in sconto del 13% su Amazon per un prezzo finale di 1099,00€, il che rappresenta una buona occasione di portarsi a casa un dispositivo ancora oggi, anche dopo la presentazione della serie 15, un vero top di gamma.

