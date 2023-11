CROLLA IL PREZZO di iPhone 14 con il DOPPIO SCONTO eBay per il Black Friday 20233

Dopo l'uscita dei nuovi iPhone 15 sono state molte le offerte che hanno riguardato i precedenti modelli dello smartphone Apple che, nonostante l'uscita delle nuove versioni, rimangono ancora dei top di gamma assoluti. Oggi iPhone 14 è soggetto ad uno sconto del 10% + ulteriori 75€ applicabili tramite il codice NOVEDAYS per un prezzo finale di 654,90€.

iPhone 14 in doppia promo: offerta imperdibile

L'iPhone 14 si presenta come uno smartphone iOS all'avanguardia, offrendo caratteristiche eccellenti per soddisfare ogni tipo di utilizzo. Il dispositivo vanta un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione straordinaria di 2532x1170 pixel, garantendo un'esperienza visiva eccezionale e nitida, fra le più elevate attualmente disponibili sul mercato.

Tra le sue caratteristiche di punta spicca il modulo 5G, che consente un trasferimento dati e una navigazione su Internet eccellenti, garantendo prestazioni di connettività di alto livello. La presenza di connettività Wi-fi e del sistema di posizionamento GPS aggiungono ulteriore versatilità e funzionalità al dispositivo.

La fotocamera da 12 megapixel sul retro del telefono promette prestazioni fotografiche di alta qualità, catturando dettagli nitidi e colori vibranti. L'esperienza fotografica dell'iPhone 14 è pensata per soddisfare gli standard più elevati.

Con uno spessore di soli 7.8mm, l'Apple iPhone 14 è incredibilmente sottile, conferendo al dispositivo un aspetto spettacolare e una sensazione di leggerezza. Questo design elegante e compatto si unisce alle potenti funzionalità dell'iPhone 14, rendendolo una scelta al top di gamma nel panorama degli smartphone.

Oggi su eBay, in occasione del Black Friday 2023, è in vigore una doppia promozione su iPhone 14 che prevede uno sconto del 10% applicato sul prezzo di listino e un codice coupon (NOVEDAYS) che aggiungerà ulteriori 75€ di sconto per un prezzo finale di 654,90€.

