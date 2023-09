CROLLA IL PREZZO di iPhone 13: offerta da non perdere!

Dopo l'annuncio della nuova serie di iPhone è tempo di sconti e di offerte sui dispositivi delle precedenti generazioni. Trattandosi di Apple e trattandosi di prodotti che vengono rilasciati di anno in anno possiamo tranquillamente affermare che gli iPhone degli ultimi due anni sono, ancora oggi, a livello dei principali top di gamma ed è per questo motivo vi segnaliamo la possibilità di acquistare iPhone 13 in offerta su eBay: 10% di sconto per un prezzo finale di 653,90€.

iPhone 13: ora il prezzo è più che accessibile!

iPhone 13, rilasciato da Apple a settembre 2021, rappresenta un passo avanti nel mondo degli smartphone della sua generazione. Dotato di un design familiare ma elegante, il dispositivo offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Il cuore dell'iPhone 13 è il suo processore A15 Bionic, estremamente potente, che garantisce prestazioni fluide e veloci in ogni aspetto dell'uso quotidiano. Il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici (o 5,4 pollici per il modello mini) offre una straordinaria qualità delle immagini con colori vivaci e neri profondi.

La fotocamera è ancora tra le migliori in circolazione, con la modalità Notte che permette scatti straordinari in condizioni di scarsa luminosità e la registrazione di video Dolby Vision HDR in alta definizione. Questo smartphone supporta anche la tecnologia 5G per una connessione ultra veloce. La batteria ha una durata di tutto rispetto e, inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68. Vi consigliamo di prendere in considerazione l'acquisto e di approfittare di questo crollo del prezzo.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. iPhone 13 è attualmente in sconto su eBay del 10% ed è possibile acquistarlo ad un prezzo finale pari a 653,90€. Un'occasione davvero unica ed un'offerta super competitiva e vantaggiosa, non lasciatevela scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.