CROLLA IL PREZZO di Honor 90 con il 30% di sconto attivo su eBay

Honor era una sussidiaria di Huawei, ma nel 2020 è diventata un'entità indipendente e i suoi prodotti sono stati molto apprezzati; è il caso dell'Honor 90 che è scontato su eBay 30% per un costo finale di 386€.

Honor 90 ad un prezzo da best buy su eBay

L'Honor 90 si presenta come uno smartphone Android avanzato, completo e ricco di eccellenze che lo distinguono sul mercato. Il dispositivo vanta un ampio display da 6.7 pollici con una risoluzione elevata di 2664x1200 pixel, assicurando una visione nitida e coinvolgente. Tra le sue caratteristiche di punta, l'Honor 90 si distingue per la presenza del modulo 5G, che garantisce prestazioni eccezionali in termini di trasferimento dati e navigazione su internet.

Particolarmente notevole è la fotocamera da 200 megapixel, posizionando l'Honor 90 in cima alla lista per quanto riguarda la multimedialità. Questa fotocamera permette di catturare immagini di altissima qualità con una straordinaria risoluzione di 16330x12247 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K a una risoluzione di 3840x2160 pixel offre un'esperienza di registrazione avanzata.

Con uno spessore di soli 7.8mm, l'Honor 90 si presenta come uno degli smartphone più sottili sul mercato, conferendo al dispositivo un aspetto estetico e spettacolare. La combinazione di dimensioni compatte, potenti capacità fotografiche e la connettività 5G lo rende un prodotto altamente competitivo e all'avanguardia nell'ambito degli smartphone Android avanzati.

Si tratta, dunque, di uno smartphone di ottimo livello che si va a collocare in una fascia di mercato mid-level che vanta ottimi dispositivi con cui non è sempre facile competere. Honor 90 non solo compete alla grande ma spicca anche per le sue caratteristiche e per la sua accessibilità. Inoltre, questo smartphone, a questo prezzo, abbatte completamente la concorrenza.

Su eBay oggi è possibile acquistare l'Honor 90 5G ad un prezzo scontatissimo grazie al 30% di sconto: costo totale 386€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.