Crolla il prezzo di Apple Watch Series 8: OFFERTISSIMA su Amazon

L'Apple Watch rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo degli orologi intelligenti, integrando un insieme di funzioni avanzate che vanno ben oltre la semplice misurazione del tempo. Dotato di un sofisticato sensore di temperatura, questo dispositivo non solo tiene traccia del tempo, ma ti offre anche un monitoraggio continuo e dettagliato della tua salute. Una delle caratteristiche più impressionanti è il suo sensore di ossigeno nel sangue. Questo strumento di precisione fornisce informazioni cruciali sulla tua salute cardiovascolare

La tua sicurezza è dunque al centro delle funzionalità dell'Apple Watch. Grazie al rilevamento della frequenza cardiaca, sarai avvisato immediatamente in caso di anomalie, come una frequenza troppo alta o troppo bassa, o ritmo cardiaco irregolare. Inoltre, la funzione di rilevamento cadute e il servizio SOS di emergenza assicurano che tu possa ottenere assistenza rapidamente in situazioni critiche.

Per gli amanti dell'attività fisica, l'app Allenamento migliorata offre parametri ancora più evoluti, consentendoti di monitorare con precisione il tuo progresso e sfidarti con nuove modalità di allenamento. La Bussola ridisegnata aggiunge un tocco di avventura, offrendo funzioni waypoint e la possibilità di tornare indietro seguendo il percorso fatto.

Infine, con la capacità di calcolare il tuo movimento quotidiano e tenere traccia dei tuoi progressi attraverso l'app Fitness su iPhone, l'Apple Watch si conferma non solo come un accessorio di stile, ma come un compagno affidabile per uno stile di vita sano e attivo.

Oggi Amazon applica uno sconto del 13% su Apple Watch Series 8 che viene dunque proposto al prezzo finale di 349€.